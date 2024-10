LFA Reggio, Trocini: ‘Ci tenevamo a vincere per mille motivi…’

Tre punti pesantissimi quelli conquistati dalla LFA Reggio Calabria che consentono intanto di riscattare la brutta prestazione di domenica scorsa e poi trovare slancio in classifica in attesa dei tre punti che il Giudice Sportivo assegnerà agli amaranto a tavolino. Battuto il Lamezia Terme, il pensiero di mister Trocini ad Antenna Febea.

“E’ stata una partita giocata bene ed interpretata alla perfezione. Eravamo rimasti male rispetto alla prestazione di domenica, ma qui c’è un gruppo veramente disponibile, un plauso a loro che credo vadano sostenuti. Non è facile per come siamo partiti, ci tenevamo a vincere per mille motivi. Difesa a quattro ed attacco veloce? Anche per le caratteristiche dei nostri avversari, sono molto felice per il comportamento dei miei ragazzi. La gente, la curva, sono incredibili. Oggi sapevamo del peso specifico della gara a prescindere dal valore dei tre punti. Provazza ha finalmente fatto vedere le sue qualità, lo stesso Altamura. Ogni partita ne perdiamo qualcuno, probabilmente recupereremo Girasole e la partita dopo Rosseti. Dopo Trapani avremo anche Bolzicco”.