LFA Reggio, Trocini: ‘I miei ragazzi sputano sangue, dobbiamo migliorare tanto, soffriamo e soffriremo’

Il successo aiuta nonostante una prestazione non particolarmente esaltante. Negli spogliatoi il primo a parlare ai microfoni di Antenna Febea il presidente Minniti: “Vittoria importantissima per i tre punti, per motivare il gruppo e per confermare la crescita dei ragazzi ed il morale. Un grazie ai tifosi sempre presenti ed è giusto che raccolgano anche loro le soddisfazioni. Ci siamo presi qualche rischio, ma anche noi abbiamo creato tante occasioni da rete. Attualmente è importante il recupero di Rosseti, speriamo nel più breve tempo possibile. Domenica vogliamo fare bene e vincere per continuare la nostra scalata. E’ stata aperta la vendita degli abbonamenti online che ci era stata chiesta dai tifosi, vedremo come andrà. Spero che al Granillo si possa rivedere la gente venuta in occasione della sfida con il Siracusa e magari anche qualcuno in più“.

TROCINI: “Volevamo la vittoria ed è arrivata in maniera sofferta. Tante occasioni compreso il rigore, poi nei minuti finali loro attaccavano con tanti uomini ed è stata una grande sofferenza. I miei ragazzi sputano sangue, dobbiamo migliorare tanto, soffriamo e soffriremo, ma cresceremo con il tempo e le vittorie aiutano. Sono veramente contento di questo gruppo, ci mancano tante cose, ma stiamo cercando di mettere i calciatori nelle migliori condizioni, c’è troppo da migliorare ancora. Avrete notato che c’è molta confusione e la voglia di vincere ti porta anche a questo. Sarà così ancora per un pò di tempo, l’importante è uscirne vivi. Martinez è di categoria superiore. Il rigore l’ho sbagliato io, avevo tre rigoristi fuori, in allenamento ho visto bene Marras, non è colpa del ragazzo, ho deciso io. Sono veramente contento per Coppola, arrivato in punta di piedi, lotta, combatte, si impegna silenziosamente, sono veramente felice per lui. Dobbiamo dimostrare di essere all’altezza dei nostri tifosi, il nostro compito è farli innamorare di questo gruppo”.