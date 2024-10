LFA Reggio-Vibonese: la probabile formazione amaranto

Almeno due le novità di questa partita tra la LFA Reggio e la Vibonese. La prima è rappresentata dalla possibilità per la squadra amaranto di aver potuto lavorare in maniera regolare per tutta la settimana dopo l’interminabile ciclo di gare ravvicinate, e poi la convocazione dell’attaccante Bolzicco, per il quale adesso mister Trocini dovrà decidere se schierarlo o no sin dal primo minuto.

La probabile formazione amaranto

LFA REGGIO CALABRIA: Vercea, Dervishi, Ingegneri, Girasole, Martiner; Zucco, Salandria, Mungo; Barillà; Ricci, Rosseti (Bolzicco). Allenatore: Trocini