Serie D: pareggio per la LFA Reggio. Tre squadre in testa. Risultati e classifica

Si conclude con il risultato di 0-0 il match tra la LFA Reggio Calabria e la Vibonese. Un match diventato piacevole e tambureggiante soprattutto nella seconda parte con diverse opportunità da rete, un gol annullato a Bolzicco. Nella prima parte da segnalare un fallo di mano in area non fischiato dall’arbitro. Il Siracusa vince, approfitta della sosta del Trapani e del pari della Vibonese e aggancia le due squadre in testa.

I risultati della giornata

San Luca – Ragusa 0-2

LFA Reggio Calabria – Vibonese 0-0

Locri – Canicattì 2-1

Siracusa – Città di S. Agata 2-0

Sancataldese – Real Casalnuovo 0-0

Igea V. – Akragas 0-0

Portici – Gioiese 1-0

Acireale – Castrovillari 3-3

