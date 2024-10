LFA Reggio Calabria, Trocini: ‘Vorrei arbitri così quando andiamo in trasferta…’

Un pareggio con qualche rammarico per la LFA Reggio Calabria contro la quotata Vibonese. La squadra di Trocini ha comunque dimostrato di potersela giocare anche con le compagini che stanno al vertice, peccato per quella rete annullata all’esordiente Bolzicco. L’analisi di Trocini: “Vorrei andare fuori casa e trovare un arbitro così… Lasciamo stare, ma sono contento della prestazione, meno del risultato. Alla Vibonese abbiamo lasciato una ripartenza e noi creato tante palle gol, poi quel gol annullato per un fallo che ha visto solo l’arbitro, un tocco di mano netto in area, mi dicono clamoroso. Dervishi? Mi dispiace tantissimo, la caviglia è uscita fuori, infortunio grave. Siamo partiti timorosi ma poi cresciuti alla distanza, la necessità di vincere a tutti i costi ci pesa, ma con il trascorrere del tempo è venuta fuori la qualità del gruppo. Sono due punti persi. Bolzicco e Rosseti bene, possono farci fare il salto di qualità, anche se non sono ancora in condizione. Mi dispiace che all’inizio si è dovuto fare quel percorso con tutte quelle partite concentrate in un mese, mi secca ripetere sempre le stesse cose. Proviamo a vincere sempre poi vedremo”.