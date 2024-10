Il liceo “Vinci” inaugura quattro nuovi laboratori didattici

Realizzati attingendo ai finanziamenti comunitari, i nuovi laboratori andranno ad incrementare il già nutrito corpus di cui si è dotato il liceo negli ultimi anni. L’importo utilizzato è pari ad euro 200.000,00.

I fondi sono stati regolarmente rendicontati e sottoposti al vaglio degli organi competenti. Per la gestione sono state infatti attivate le procedure di trasparenza conformi alla normativa vigente.

Dei nuovi laboratori potrà, infatti, usufruire anche la cittadinanza, su richiesta, in orario pomeridiano.

Entusiasta la prof.ssa Princi:

“E’ con grande soddisfazione che il liceo può presentare alla stampa e alle autorità religiose, civili e militari, i nuovi laboratori, innovativi per concezione e al passo con gli standard scolastici più avanzati in Europa che ci permetteranno di qualificare la didattica disciplinare e di incidere sulla metodologia dei docenti sempre più innovativa ed in grado di coinvolgere criticamente e di motivare gli studenti”.

La dirigente scolastica prosegue affermando:

“E’ un passo in avanti, un altro passo, che va nella stessa direzione degli altri passi già fatti, come la ristrutturazione della nuova ala del liceo, come la costruzione di un’organizzazione efficiente ed efficace, come il continuo e costante lavoro giornaliero che tutto il personale del Liceo fa con i ragazzi, nelle ore di lezione e nelle ore di attività extracurriculare.”