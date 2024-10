La notte dei desideri al lido Cala Azul: cosa succederà il 10 agosto?

Nonostante la data sia ancora un pò lontana, la macchina organizzativa del lido Cala Azul per il 10 agosto è stata già messa in moto

“Ci stiamo preparando per l’evento dell’estate”.

La proprietà del Cala Azul informa reggini e turisti che, nonostante la data sia ancora un pò lontana, la macchina organizzativa del 10 agosto è stata già messa in moto.

Quella per la notte delle stelle è una programmazione che, di anno in anno, parte da lontano. Riuscire a regalare emozioni così intense e ricordi indelebili non è un compito da poco, per questo motivo il lido di Marina di San Lorenzo, anche nel 2019, pensa in grande.

Quest’estate lo stabilimento balneare che tutti amano celebrerà l’undicesima stagione della sua speciale notte dei desideri. Dopo l’anniversario del decimo anno nel 2018, a cosa staranno pensando al lido Cala Azul per soprendere, ancor di più, gli avventori?

Le sorprese sono tante e svelare con così largo anticipo non sarebbe di certo corretto. Possiamo darvi però un piccolo assaggio.

LA NOTTE DELLE STELLE

Il 10 agosto è una data storica per il Cala Azul che, anche quest’anno, ospiterà artisti di caratura internazionale presso la sua bellissima location. Un evento imperdibile seguito da tutta la provincia di Reggio Calabria.

Uno spettacolo indimenticabile che vedrà protagonisti i vostri sorrisi, la vostra allegria, la bella gente ed ancora scenografie di altissimo livello che meritano un pubblico delle grande occasioni.

Siamo unici, come unico è il cielo di quella notte che ci offre le sue stelle.

INFO & CONTATTI

