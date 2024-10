Buon cibo e musica di qualità: al lido Net1 arriva il Joe Pugliese Group

Al lido Net1 è sempre il giorno giusto per una buona cena e per far festa. Ecco l'imperdibile appuntamento di questa settimana

‘Love for music’. Non è forse questo che ci spinge ad accendere lo stereo o uscire di casa per un concerto?

L’amore per la musica è qualcosa di veramente grande, una passione che può fare miracoli. Adesso pensate alle note di una band che suona dal vivo, in riva al mare. L’odore della salsedine accompagnato dal profumo di piatti preparati appositamente per voi.

La location è quella del lido Net1 situato sul chilometro più bello d’Italia. Dopo la riapertura per l’estate 2019, per lo stabilimento balneare reggino ha proposto ai clienti un crescendo di iniziative. La pausa, durata solamente una stagione, non ha fatto altro che migliorare l’offerta del lido che, ad oggi, si presenta perfetta in ogni suo dettaglio.

Dalla cena, che sia a base di pesce o di pizza, con innumerevoli antipasti, passando poi gli eventi serali, al Net1 è sempre il giorno giusto per godersi un pò di meritato relax e, soprattutto, per far festa.

QUANDO

L’appuntamento targato Net1, questa volta, è per martedì 23 luglio alle ore 22:00 in compagnia del Joe Pugliese Group. Il dj set live della nota band reggina vi condurrà in uno speciale viaggio musicale. Dal soul blues al pop, la vostra serata si trasformerà in uno straordinario percorso dettato dalle note che hanno fatto la storia della musica.

Qualità del cibo, professionalità e cortesia rimangono le prerogative del noto locale, il resto è rappresentato da una location invidiabile, dal panorama mozzafiato ed un ambiente confortevole.

INFO & PRENOTAZIONI

Il Net 1 aspetta tutte le sere gli amanti della buona cucina e vi invita a prenotare chiamando lo 0965.895923