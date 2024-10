On line lo Store ufficiale della Reggina

A disposizione di tutti i tifosi amaranto lo store online ufficiale della Reggina 1914. L’avvio della piattaforma di e-commerce è dunque realtà. Il merchandising della Reggina 1914 sarà gestito dall’azienda “UP Commerce” che già cura gli store on line di Brescia, Genoa, Empoli, Frosinone, Carpi e Teramo.

Dalle felpe alle cover per i propri smartphone, dai gadget più disparati fino alle divise ufficiali griffate Legea sponsor tecnico amaranto. Lo store on line è disponibile collegandosi sul portale ufficiale della Reggina 1914. Clicca qui per accedere allo store.