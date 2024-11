L’innovazione secondo Microsoft: Carlo Purassanta ospite all’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

di Fabiana Tripodi – Quali sono le sfide del mondo dell’innovazione e come il sistema universitario e gli studenti possono ritagliarsi un posto sempre più importante in uno scenario competitivo come quello attuale?

A questa ed a tante altre domande risponderà Carlo Purassanta, amministratore delegato di Microsoft Italia giovedì 26 febbraio, a partire dalle 15,30.

Sarà ospite dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per un importante momento di confronto con docenti, studenti e lavoratori del mondo dell’innovazione calabrese.

L’incontro, organizzato nell’ambito del progetto Contamination Lab Reggio Calabria in collaborazione con Calabresi Creativi e Efferre Communication, sarà l’occasione per discutere insieme ad uno dei più importanti manager e attori dell’innovazione italiana di come le tecnologie, il digitale e le smart technologies siano fondamentali nel mercato del lavoro attuale e di come rappresentino la sfida e l’opportunità più grande per chi conclude il percorso universitario.

A margine dell’incontro, l’ad di Microsoft visiterà i locali del Contamination Lab di Reggio Calabria e incontrerà i ragazzi che stanno partecipando al laboratorio di imprenditorialità promosso dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dal Miur.