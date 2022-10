Torna Live Break, Cafiero De Raho in diretta 'a tu per tu' con i lettori di CityNow

Torna "Live Break", il format ideato dalla redazione di CityNow per offrire ai lettori un aggiornamento costante e puntuale, con notizie dell'ultima ora, ed approfondimenti che interessano il territorio reggino e con uno sguardo rivolto anche all'intera Calabria.

Il nostro contenuto smart andrà in onda, così come in passato, sulla nostra pagina Facebook, ogni giovedì alle 19:30. Conduce il direttore Vincenzo Comi. Si parlerà di politica e attualità con interviste in esclusiva e in diretta.

Si parte oggi, giovedì 27 ottobre, con il neo eletto deputato del Movimento 5 Stelle Federico Cafiero De Raho, ex magistrato, già procuratore nazionale antimafia dal 2017 al 2022.