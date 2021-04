Calabria, terza settimana 'arancione'. A Live Break la voce dei ristoratori reggini

Delusi e amareggiati per la terza settimana consecutiva in zona arancione. Alcuni imprenditori reggini interverranno a Live Break

Terza settimana consecutiva di zona arancione per la Calabria.

Stremati gli imprenditori della nostra città, in particolare ristoratori e baristi, costretti a rimanere con i locali chiusi, a differenza degli altri colleghi delle tante altre regioni che proprio da oggi passano in 'giallo'.

Nonostante tutto, c'è ancora fiducia ed ottimismo da parte dei principali titolari delle varie attività del centro storico, che credono nel vicino e probabile cambio di colore per il prossimo 3 maggio.

La stagione estiva si avvicina ma sono in molti ancora a navigare a vista e diventa impossibile così calcolare la rotta.

CityNow sarà in diretta oggi pomeriggio a partire dalle ore 13:45 da via Zecca, sulla propria pagina FB, per dare voce ai più noti imprenditori del centro città.

Come stanno vivendo la terza settimana in zona arancione? Quali le richieste alle istituzioni? Quali le difficoltà? Come si stanno organizzando in vista del probabile cambio di colore del 3 maggio ?

Queste alcune delle domande che verranno poste ai titolari delle attività commerciali di via Zecca.

A Live Break interverranno Roberta Malavenda (Malavenda Cafè), Giuseppe Ferranti (Fratelli La Bufala) e Domenico Bellantoni (Piro Bistrot) e Bruno Monteviso (Blue Morgana).