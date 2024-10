[LIVE] Reggina-Bisceglie 1-0, FINALE!

Si torna, fra ordinanze e rinvii di Serie C, a giocare al Granillo. Nonostante un tram tram mediatico semplicemente fuori dal comune, la Reggina di Roberto Cevoli torna a disputare una gara di campionato in casa a distanza di oltre 5 mesi. Avversario di giornata sarà il Bisceglie di Ginestra, reduce dal pareggio all’esordio contro la Vibonese. Segui la diretta testuale dell’incontro su CityNow.it a partire dalle 18:00 ed a fine gara non perderti le pagelle, il commento alla gara e le dichiarazioni dei protagonisti!

Finisce così il primo match casalingo della stagione amaranto che conquistano i primi 3 punti della stagione, battendo un ostico Bisceglie grazie alla rete di Sandomenico ad inizio ripresa. Vi lasciamo, adesso, al commento della gara, alle pagelle ed alle dichiarazioni dei protagonisti! Per questa diretta testuale è tutto ma restate su CityNow.it!

20:23 – È finita al Granillo! Vince la Reggina!

93′ – Granitica la Reggina, Bisceglie che fatica ad avvicinarsi dalle parti di Confente.

90′ – Quattro minuti di recupero!

86′ – Che occasione per il Bisceglie: dalla bandierina parte il cross di Jakimosvki, sulla sfera impatta bene Markic che, strattonando forse irregolarmente Solini, sfiora il goal del pari!

82′ – Ultimi due cambi del match per la Reggina: fuori Maritato e Petermann per Redolfi ed Emmausso.

76′ – La Reggina si difende con ordine in questa fase di gara: sta funzionando egregiamente il sistema difensivo di Cevoli questa sera, soprattutto in questa ripresa.

72′ – Corner per la Reggina: senza fortuna, però, l’esecuzione del calcio d’angolo di Marino.

70′ – Cevoli torna al 4-3-3: fuori Franchini, entra Ungaro.

65′ – Doppio cambio nella Reggina: fuori Salandria e Sandomenico, dentro Zibert e Marino. Cevoli si copre e passa al 4-4-2 con Maritato e Tulissi coppia d’attacco.

64′ – Nessun problema per Confente, non ce la fa, invece, De Sena, sostituito da Scalzone.

63′ – Duro scontro fra De Sena, lanciato a rete ma pescato in fuorigioco dall’assistente, e Confente. Entrano in campo i sanitari.

61′ – Cambia il Bisceglie: fuori Giacomarro, dentro Toskic.

59′ – A centimetri dal raddoppio la Reggina!!! Tulissi semina Jakimovski e mette al centro un cross delizioso che trova salissimo ancora Sandomenico! Il colpo di testa dell’autore dell’1-0 supera Crispino ma, sulla linea, Maestrelli salva il Bisceglie!!

Azione splendida dell’ex Juve Stabia che, prima, sfrutta uno svarione di Markic, poi lo ubriaca mandano avanti la Reggina con un diagonale che non lascia scampo a Crispino! Vantaggio meritato della Reggina!

57′ – RETE DELLA REGGINA! SANDOMENICO, 1-0!!!

52′ – Occasionissima per la Reggina! Ancora provvidenziale Crispino! Sandomenico serve Maritato, il portiere anticipa di un soffio l’avanti di Cevoli!

48′ – Primo giallo del match: Salandria finisce sul taccuino dell’arbitro per un fallo su Jakimovsky in ripartenza.

47′ – Punizione della Reggina dalla trequarti del Bisceglie, il cross di Tulissi non trova nessuno ad intervenire.

19.32 – Ripartiti al Granillo, in campo gli stessi 22 che hanno iniziato il match!

Squadre che rientrano in campo, non dovrebbe esserci alcun cambio da ambo le parti.

19:17 – Fine primo tempo, al Granillo è ancora 0-0 fra Reggina e Bisceglie.

42′ – Sventagliata di Salandria in direzione Tulissi che, col controllo, fa fuori Maestralli e serve Petermann a rimorchio. Il tentativo dell’ex Palermo è centrale e bloccato da Crispino!

37′ – Conson ad un passo dal vantaggio! Dalla bandierina Tulissi pesca il capitano amaranto che, in area piccolo, tenta lo scavetto su Crispino in uscita e manca il bersagli di un soffio! Occasionissima, doppia, per la Reggina nel giro di un minuto!

36′ – Salandria! Erroraccio di Jakimovsky in fase di disimpegno, il centrocampista intercetta e va al tiro che, sporcato da Markic, termina a lato di poco!

31′ – Giacomarro taglia fuori con un bel filtrante Seminara, aprendo un autostrada a Longo sull’out di sinistra. L’esterno di Ginestra cerca il tiro in porta da posizione defilata, pallone sull’esterno della rete.

29′ – Annullato anche il vantaggio della Reggina! Tulissi premia la corsa di Kirwan ed il neozelandese taglia fuori tutta la difesa biscegliese con un bel cross che pesca Sandomenico sul secondo palo. Il tap-in del numero 11 è vincente, ma l’assistente ferma tutto per fuorigioco!

26′ – Traversone di Mastrippolito dalla sinistra, pallone troppo lungo per Maritato: rinvio dal fondo per Crispino.

24′ – Attacca la Reggina adesso: doppio cross basso, prima di Tulissi, poi dall’altro lato di Sandomenico. Il tentativo dell’ex stabiese viene murato in calcio d’angolo. Senza fortuna la battuta dalla bandierina di Petermann.

22′ – Segna il Bisceglie ma l’arbitro annulla! Dal piazzato di Starita parte una traiettoria che pesca 4 giocatori ospiti con Bottalico che riesce a mandare in porta il pallone ma vede strozzata la sua gioia dalla bandierina dell’assistente!

21′ – Altra punizione dalla trequarti di destra per il Bisceglie, altra opportunità di mettere in mezzo un pallone interessante.

19′ – Pericoloso cross di Jakimovsky dalla sinistra, Mastrippolito anticipa Starita ed evita il peggio.

16′ – Maritato! Reggina a d un passo dal vantaggio! Splendida imbucata di Tulissi per il numero 18 che, a tu per tu col portiere, cestina l’opportunità dell’1-0 calciando in bocca a Crispino! Colossale chance per la squadra di Cevoli!

13′ – Cross dalla sinistra di Tulissi per Salandria che arriva un pò in ritardo sulla sfera e vanifica l’opportunità.

12′ Canta forte la Curva Sud, sale il pressing della Reggina che, adesso, prova a chiudere il Bisceglie nella propria metà campo.

10′ – Fatica ad affacciarsi nella metà campo avversaria la Reggina di Cevoli, meglio gli ospiti fino ad ora.

6′ – Occasionissima per il Bisceglie! Jakimowsky sfonda sulla sinistra e mette al centro un cross interessante per De Sena, lasciato colpevolmente solo dalla difesa reggina! Il colpo di testa del 9 pugliese esce a lato di pochissimo!

3′ – Altra punizione dalla trequarti, stavolta in favore della Reggina. La battuta di Petermann, però, è da dimenticare, allontana il Bisceglie.

1′ – Punizione pericolosa del Bisceglie dalla trequarti amaranto, Confente esce e di pugno allontana la sfera. Ha iniziato bene il match il collettivo ospite.

18:32 – Si parte, primo pallone mosso dal Bisceglie.

Amaranto in tenuta amaranto, Bisceglie in bianco. Terreno in buone condizioni.

Squadre che fanno il proprio ingresso in campo, capeggiano striscioni e bandiere in Curva Sud, affluenza attestatile sui 2000 spettatori.

Sorprese nell’undici iniziale degli amaranto: Cevoli da ancora fiducia a Davide Petermann e Franchini, scegliendo di mandare in campo dall’inizio anche il rientrante Salandria. Dentro anche il giovanissimo Mastrippolito, piacevole sorpresa del pre-campionato amaranto.

Queste le scelte di Cevoli e Ginestra, ufficializzate pochi minuti fa.

REGGINA (4-3-3): Confente, Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito, Salandria, Franchini, Petermann, Sandomenico, Maritato, Tulissi. ALLENATORE: Cevoli.

BISCEGLIE (4-3-3): Crispino, Markic, Maestrelli, Onesku, Jakimovski, Longo, Giacomarro, Risolo, Bottalico, De Sena, Starita. ALLENATORE: Ginestra.

18:00 – Amici ed amiche di CityNow.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Reggina-Bisceglie, sfida valida per la 2ª giornata del campionato di Serie C, girone C.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI DI CEVOLI ALLA VIGILIA

CLICCA QUI PER LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO

CLICCA QUI PER LEGGERE I CONVOCATI DELLA REGGINA