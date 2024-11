Living Kitzbühel propone le ballerine in lana cotta. Ballerine…per mamme e per bambine

di Daniela Bonanno Conti – Tra i must have di quest’autunno/inverno 2014-2015, arrivano le famose ballerine proposte dal brand Living Kitzbühel. Il motto del brand è “tale madre, tale figlia”. Si tratta di calzature alla moda e perfettamente abbinate, ideali sia per mamme che per bimbe. Il brand ci propone una selezione di ballerine alla moda perfettamente abbinate, per la gioia di grandi e piccine. Anche le giovani seguono ormai le tendenze, le preferenze e le abitudini delle proprie mamme e anche la moda si arricchisce di accessori uguali per tutti in formato mini.Living Kitzbühel propone le ballerine in lana cotta, puntando sul colore predominante di quest’autunno ovvero il verde, con un fiore, cucito sulla punta formato da petali in pelle e merletto verde, arricchito da un dettaglio luccicante al centro che sicuramente le rende più chic. Tale modello lo potete trovare in queste diverse misure: misure 36-42, prezzo 69,90 Euro e misure 23-40, prezzo da 49,90 Euro.Ma oltre ai colori autunnali, il brand ci propone le ballerine fucsia, colore amatissimo dalle ragazze con l’inserto in pelle scamosciata con riflessi gold sulla punta, o in fantasia leopardata e con il grazioso fiore in lana cotta applicato sulla chiusura laterale. Questo modello si trova nelle misure 23-40, al prezzo da 49,90 Euro e misure 28-42, al prezzo da 59,90 Euro.Per chi vuole essere sempre glamour in ogni occasione, è possibile invece indossare le ballerine tutte tempestate di strass e pietre scintillanti con la tomaia di lana cotta in total black. L’effetto eleganza è davvero assicurato e certamente farete un figurone. Le ballerine si trovano nelle misure 36-42, al prezzo di 79,90 Euro e misure 23-40, al prezzo da 49,90 Euro. Per ogni informazione, è possibile consultare il sito www.living-kitzbuehel.com e per aquistarle on line basta andare sul sito: www.livingkitzbuehelshop.de. click on line