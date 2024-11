di Alessandro Sica – L’iWatch, il dispositivo indossabile targato Cupertino, sarà presentato a inizio autunno con un evento che Apple ha già in calendario.A dirlo è un’indiscrezione pubblicata dal sito americano re/code che cita una fonte affidabile, ben informata sui piani della mela.L’orologio che rimane ancora senza nome, ma che i seguaci della società hanno soprannominato iWatch, sarà il primo prodotto della casa di Cupertino in questa nuova categoria tecnologica.Ancora una volta quelli di Apple promettono tecnologie interessanti pronti a puntare nel mese di ottobre su iWatch, anche per giocare ad armi pari con la concorrenza nello stesso terreno targata, tanto per cambiare, Samsung ed estesa a tutta la galassia Android e non solo.Il display probabilmente misurerà 2,5 pollici in diagonale, dunque di più dei primi rumors che lo volevano di 1,5 polllici. La fonte aggiunge che il quadrante sporgerà leggermente dal cinturino creando una forma arcuata e sarà caratterizzato da un’interfaccia touch e da una funzionalità di ricarica wirless.Lo smartwatch della Apple avrebbe funzioni che interagirebbero con il benessere e la salute. Una delle funzioni chiave sarebbe per l’appunto il monitoraggio dei parametri vitali. Come il livello di glucosio nel sangue, la qualità del sonno e le calorie consumate. Si spinge più in là Forbes, che addirittura rivela online le previsioni di vendita della Apple per l’iWatch: da tre a cinque milioni di pezzi al mese. Una enormità.Un’altra delle caratteristiche del futuro dispositivo indossabile sarebbe quella di offrire un accesso rapido alle informazioni ricevute tramite iPhone. Non solo: l’orologio intelligente dovrebbe funzionare al meglio con la nuova versione del sistema operativo iOS8. Grazie ad Healthkit, un sistema che permette alle varie app per il benessere e lo sport di comunicare tra loro per una gestione più virtuosa della salute.Oltre a fungere da estensione indossabile del proprio smartphone (o tablet), dunque, un iWatch potrebbe rappresentare il primo passo verso l’interconnessione di oggetti Apple legati alla quotidianità, uno strumento ideale, tra le altre cose, per chi abbia la passione del self-tracking, o per chi voglia iniziare a sperimentare nuove tecniche di monitoraggio dei parametri fisiologici a scopi sanitari.Riusciranno quindi quelli di Cupertino a reinventare l’orologio come hanno reinventato il telefono? Staremo a vedere.