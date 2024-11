Lo chef Trunfio ci propone il “risotto agli asparagi”.

di Nicolino D’Ascoli. Presentiamo oggi ai lettori la nascita della nuova rubrica culinaria “Delicious”, targata City Now. Una succulenta rubrica, a cura del giovane chef reggino Giovanni Trunfio, che solo alla lettura ci farà venire quel certo languorino in bocca.Giovanni Trunfio, 26 anni , reggino DOC, ha scelto da parecchio tempo ormai di portare avanti una delle sue grandi passioni, diventare chef. L’arte del cibo richiede cura maniacale, dedizione e meticolosità per la preparazione di ogni singolo piatto. Lui non si fa mancare nulla, dedicandosi esclusivamente a questo suo unico amore, la cucina.Nel corso delle settimane il cuoco ci promette di spaziare dai primi piatti al dolce, da ricette semplici a qualcosa di più variegato, inserendo di tanto in tanto anche sue creazioni, che non guastano mai.Per questo fine settimana, magari per un ottimo pranzo domenicale da servire ai vostri commensali, Trunfio ci spiega come preparare il “risotto agli asparagi – un primo al profumo d’estate”.INGREDIENTI PER 2 PERSONE :Un mazzo di 10 asparagi12 gr. di burroSaleMezzo cucchiaio di olio extra vergine d’olivaMezza cipolla bianca200 gr. di riso per risottiUn bicchierino di vino biancoUn pizzico di pepe neroUna noce di burroUna manciata di parmigiano reggiano grattugiato25 gr. di prosciutto cottoPrezzemolo tritato finissimo.LA PREPARAZIONE :Prendere gli asparagi ed eliminare la parte finale del gambo, successivamente con il pelapatate sbucciare a parte più esterna della pelle. Lavare ed asciugare bene il tutto, facendo attenzione a non rompere le punte.Intanto portare ad ebollizione l’acqua, mettendo un pizzico di sale. Immergere gli asparagi nell’acqua bollente tenendoli con le punte rivolte verso l’alto. Lasciare cuocere per 7-8 minuti.Nel frattempo si tagliano le verdure e le cime a ridosso del gambo, che andranno tenute in disparte, mentre il resto dei gambi può continuare a bollire.In un tegame basso e largo, a fuoco medio, si devono far sciogliere il burro in poco olio insieme al riso ed all’aggiunta della cipolla. Dopo qualche minuto si toglie la cipolla e si bagna il riso con del vino bianco. Il tutto va insaporito con sale e pepe. Effettuata questa operazione aggiungeremo il brodo degli asparagi nel riso per circa 15 minuti. A questo punto si aggiungono le punte (levate in precedenza) e si termina la cottura.Spegnere il fuoco e mettere la noce di burro ed un po’ di parmigiano reggiano grattugiato.Infine aggiungere il prosciutto cotto tritato e mescolare il tutto per amalgamare ingredienti e sapori. Lasciare riposare qualche minuto, et voilà, la prelibatezza è pronta per essere gustata.