Lo Sporting Reggio fa incetta di premi e si guadagna il meritato riposo.

di Nicolino D’Ascoli. City Now vince, lo Sporting Reggio vince. A coronamento di una collaborazione iniziata ormai un anno fa, oggi per le due giovani società reggine è tempo di raccolta. Dopo una stagione travagliata, difficile sotto diversi punti di vista, gestionali e tecnici, arriva l’epilogo della stagione sportiva 2013/2014.I ragazzi di mister Mangano e mister Spadaro (subentrato nel rovente finale di campionato) anche quest’anno hanno ottenuto importanti vittorie dopo sofferte partite e dopo un campionato equilibrato fino all’ultimo. La società sportiva reggina, in crescita negli ultimi anni, ha partecipato al campionato di calcio a 5 e di calcio a 11 organizzato dalla Uisp, realizzando così gli obiettivi concepiti tre anni fa. Non è stato facile costruire un gruppo di 40 giovani attorno al quale impostare due campionati amatoriali di calcio. Difatti la prima e vera vittoria per l’ A.S. Sporting Reggio è stata l’aggregazione sociale contornata da una crescita sempre maggiore di cultura sportiva e sensibilità verso la pratica dello sport. I vari momenti extra calcistici ne sono la testimonianza.Dal punto di vista prettamente sportivo però, ieri è stato il giorno delle premiazioni che ha visto protagonisti assoluti i giocatori dello Sporting vincenti nel campionato di calcio a 5. Infatti i calciatori reggini hanno fatto incetta di coppe, portando a casa quella di vincitori del campionato e quella di vincitori dei playoff (playoff che consentiranno loro di disputare le finali regionali in quel di S. Andrea dello Jonio – località balneare calabra) e solo per poco, e nell’ultima partita stagionale, hanno perso quella della miglior difesa.La dirigenza reggina nel giorno delle premiazioni ha voluto ringraziare come di consueto tutti gli addetti ai lavori, ma in particolar modo i ragazzi che con la loro tenacia e la loro costanza hanno vinto sul campo i suddetti premi e tutto lo staff di City Now che ha seguito con attenzione lo svolgimento dei campionati dando una enorme visibilità alla squadra. Con tanto rammarico hanno altresì ricordato l’uscita nei quarti di playoff del calcio a 11, a dimostrazione che per vincere bisogna ripartire dalle sconfitte.Adesso arriva il meritato riposo, in attesa di conoscere la futura programmazione sportiva.