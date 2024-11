Lo Sporting Reggio si allena in vista degli imminenti playoff.

di Nicolino D’Ascoli. Terminata una stagione tra alti e bassi, lo Sporting Reggio si prepara per affrontare al meglio gli imminenti playoff per il titolo di campione provinciale. Sulla panchina siede ora Spadaro e con lui i reggini hanno ottenuto una sconfitta in casa contro Costa Viola ed una vittoria esaltante fuori casa contro la Soluzione 04, prossima avversaria dei playoff lunedì 5 maggio (ore 20.45) presso lo stadio di Gallico.Una partita equilibrata già sulla carta, i giocatori di Scilla pur avendo perso in casa contro lo Sporting troveranno le giuste motivazioni nella partita secca, da dentro o fuori. Le due rose si equivalgono ed entrambe le compagini si daranno filo da torcere in una partita sicuramente dalle mille emozioni.Lo Sporting Reggio prosegue gli allenamenti alla ricerca della migliore forma fisica e mentale. Il mister coadiuvato dai dirigenti Manglaviti e Cambareri nella rifinitura di ieri ha mischiato le carte e lasciato libera interpretazione per gli undici titolari. Insomma la formazione è tutta nella mente di Spadaro.Intanto capitan Palermo si esprime in merito alle sue aspettative : “ Ci chiamiamo Sporting Reggio e dobbiamo far di tutto per conquistare la finale. Ce la giocheremo contro tutti, sappiamo che queste partite nascondono insidie, stiamo lavorando per cercare di affrontarle al meglio. Penso che il gruppo sia pronto per questa sfida importante, la scora settimana ci siamo riposati ed abbiamo recuperato energie. Abbiamo in corpo nuove motivazioni – continua Palermo – nonostante la stagione appena finita non sia stata delle migliori. Abbiamo comunque raggiunto i playoff e adesso sta a noi dimostrare il vero valore, anzi proprio perché nella regoular season meritavamo di più, oggi abbiamo ancora più fame di vittoria”.Anche l’estremo difensore dello Sporting Reggio, Giuseppe Sarica, si sofferma sui playoff e carica i compagni : “Sono abbastanza positivo riguardo alla sfida contro la Soluzione 04, abbiamo le carte in regola per vincere. Siamo vogliosi di riscatto. I miei compagni di difesa si fidano molto di me e questo è fondamentale sia per me che per la squadra. Abbiamo subito pochi gol in campionato, vogliamo continuare su questa strada”. In caso di eventuali rigori Sarica ha la risposta pronta : “ Sarei più felice di vincere senza andare ai rigori. In tal caso, scaramanzia a parte, mi sto allenando molto sui rigori. Ricordo che lo Sporting Reggio nei due anni passati ha perso due volte la finale e due volte ai rigori. Devo per forza preparami, perché dovesse succedere anche quest’anno vorrei essere l’arma in più per uscire vittoriosi”.Infine a parlare è il veterano dello Sporting, Cristian Montesanti : “Oramai sono tre anni che faccio parte dello Sporting e siamo sempre arrivati ai playoff e abbiamo sempre dato il massimo, combattendo fino all’ultimo istante della partita. A dimostrazione che negli appuntamenti che contano è difficile batterci. Sia io che i miei compagni vogliamo ripeterci anche quest’anno. Il fatto che giochiamo in casa la prima dei playoff, a mio giudizio, conta poco. L’atteggiamento sarà fondamentale, certo il fatto di avere al seguito tanti amici che verranno a sostenerci non è di poco conto, ma toccherà a noi in campo vincere. Dovremo restare concentrati, giocare come sappiamo e avere rispetto di un avversario tosto che non verrà a Gallico per farsi una passeggiata. La nostra squadra non ha meritato questa classifica in campionato, ma ora è inutile piangerci addosso. Tante partite sono state decise da episodi a noi sfavorevoli. Siamo consapevoli della nostra forza e questo deve essere uno stimolo in più per questa partita, ma anche per il futuro della squadra, per preparare al meglio la prossima stagione sportiva”.