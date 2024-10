Lo StreetFood Festival arriva anche a Caulonia

Si svolgera’ dal 21 al 25 luglio 2017 la prima edizione del Caulonia Streetfood Festival sul Lungomare della città del versante ionico reggino.

Per cinque giorni si potranno degustare specialita’ italiane ma anche ad esempio messicane, brasiliane e inglesi. Il cibo di strada è ormai protagonista della cultura gastronomica italiana e rappresenta uno dei settori di maggiore sviluppo. Tutto questo accompagnato dalle birre del famoso marchio scozzese Tennent’s , importante partner ufficiale dell’evento . In via di definizione il programma degli eventi (artisti di strada, dj set ecc) che accompagneranno i 5 giorni intensi di cibo di strada . Tra gli ospiti Quinto e Martina Italiano protagonisti di un’edizione della famosa trasmissione Italia Got’s Talent che presenteranno il loro spettacolo e le ultime novità che sicuramente entusiasmeranno il pubblico.

L’evento di Caulonia fortemente voluto dalla nuova Amministrazione Belcastro sarà una piccola anteprima dell’ International Streetfood Parade di Reggio Calabria ( 27/30 luglio ). Eventi che si svolgeranno grazie alla collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Tutte le informazioni sull’evento , il programma e i contest per vincere i gadgets Tennents li trovate visitando la pagina facebook https://www.facebook.com/events/1389194017784280/?ti=cl