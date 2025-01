Inaugurato il nuovo reparto oncologico all’ospedale di Locri

Importante e indimenticabile evento lo scorso 27 gennaio presso l’ospedale di Locri con l’inaugurazione ufficiale del nuovo reparto oncologico ideato, promesso e realizzato dall’Associazione “Angela Serra”, in prima linea nella lotta contro i tumori. Erano presenti importanti personaggi della politica, delle istituzioni regionali e degli enti locali, nonché dirigenti dell’Azienda sanitaria provinciale e tantissimi cittadini che hanno assistito a un eccezionale avvenimento storico per la Locride. Il reparto, realizzato con grande impegno e il contributo di enti pubblici (quale la Regione Calabria), dell’Associazione “Angela Serra” di Modena e di singoli cittadini, è la dimostrazione che con la volontà, l’impegno e il sacrificio si possono realizzare progetti che sembrerebbero impossibili.

Dagli stessi promotori dell’ambizioso progetto si era inizialmente temuto di non poter concretizzare il loro sogno. Però, con determinazione, sono riusciti nell’intento e, festanti e felici, ci regalano questo prezioso e utile gioiello. Una nota felice e significativa è che anche gli allievi del liceo scientifico di Gioiosa Jonica hanno partecipato alla raccolta di fondi per questa iniziativa.

Caratteristiche della nuova struttura

La struttura, grande circa 1.000 metri quadrati, oltre a essere molto accogliente, comoda e confortevole, è dotata dei più moderni strumenti e apparecchi sanitari utili per le terapie dei malati ed è un luogo di attesa per i loro familiari. L’Associazione “Angela Serra” di Locri è un’appendice di quella di Modena fondata nel 1987 su iniziativa dei familiari e degli amici della ginecologa Angela Serra, per ricordare il suo grande impegno e la sua dura battaglia contro il cancro, che però alla fine la vide sconfitta.

Prevenzione, cure e sostegno ai malati

Successivamente, molte altre associazioni in suo nome nacquero in Italia; tra queste, quella di Locri è stata creata nel 2018 e da allora opera in modo continuo e sistematico nel campo della prevenzione e cura dei malati di tumore. La prevenzione si effettua con puntuali e periodici screening, mammografie, analisi del sangue e altre procedure, così da individuare precocemente la malattia, rendendo più efficace il percorso di cura e riducendo i costi terapeutici. I pazienti, oltre all’assistenza dei sanitari oncologici, ricevono il supporto di psicologi e dietologi.

Da più parti è stato sottolineato come la presenza di questo reparto presso l’ospedale di Locri, oltre a essere un vero e proprio fiore all’occhiello, riduca — se non elimini totalmente — i cosiddetti viaggi della speranza, che, oltre a comportare notevoli spese, causano gravi disagi ai familiari. Questo importante polo sanitario diventerà, da ora in poi, un punto di riferimento per le popolazioni dell’intero territorio della Locride. Anche questo risultato dimostra come Locride e Calabria non rappresentino solo criticità, ma siano luoghi in cui emergono vere e proprie eccellenze, con una storia millenaria, cultura, un ambiente e un mare incontaminato e un’ospitalità calorosa.

Ai dirigenti, ai medici e ai volontari dell’Associazione “Angela Serra” un grande plauso e ammirazione, con l’augurio di buon lavoro a fianco di chi soffre.