Locri-Reggina: il primo dato dopo qualche ora di prevendita. Si vola

Nonostante si tratti di un turno infrasettimanale, saranno tantissimi i tifosi della Reggina al seguito della squadra. Dopo qualche ora dall’apertura della prevendita, sono già più di 300 i biglietti venduti ed è assai probabile che in brevissimo tempo si arrivi al sold out rispetto agli 898 tagliandi messi a disposizione. Non è escluso che la disponibilità possa essere ampliata.