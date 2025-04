Locri: contro la Reggina assente per squalifica il calciatore che all’andata deliziò il Granillo

Giovedi si torna in campo per il turno infrasettimanale. Si gioca in anticipo per le festività pasquali con il girone I della serie D che rimarrà avvincente probabilmente fino all’ultima giornata, essendoci tante squadre sia in testa che in coda ancora in attesa di raggiungere i propri obiettivi.

Certamente di grande interesse il match tra il Locri e la Reggina. Da una parte una squadra ultima in classifica nonostante una buona prima parte di stagione, un organico di discreto livello, ma anche quattro cambi in panchina nel corso del campionato. Dall’altra la compagine amaranto ancora in corsa per il primo posto, reduce da otto vittorie consecutive e accompagnata anche stavolta da una straordinaria cornice di pubblico, come spesso accaduto in trasferta.

In attesa di avere notizie dall’infermeria rispetto ai possibili recuperi di Adejo e Giuliodori e informazioni su Vesprini, certamente mister Trocini dovrà rinunciare a Ndoye squalificato, mentre dopo un turno di stop torna Cham.

In casa Locri, invece, fermato Chiricosta da Giudice Sportivo, mentre sconta la sua seconda giornata di squalifica Leveque, giocatore di grandi qualità tecniche che in occasione della partita di andata al Granillo giocò probabilmente la sua migliore partita stagionale, impressionando moltissimo i tifosi amaranto. Tra le fila degli amaranto anche gli ex Kremenovic, Zucco e Foti.