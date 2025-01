Locride, controlli a tappeto nella notte di Capodanno: tre denunce

Più di 400 le persone e circa 240 i veicoli controllati per rafforzare la sicurezza stradale in rispetto alle regole del nuovo Codice della Strada

Anche nella Locride il sopraggiungere del nuovo anno è stato contraddistinto dalla capillare presenza dell’Arma dei Carabinieri che, nella Notte di San Silvestro, ha intensificato i controlli attraverso le pattuglie impegnate a perlustrarne ininterrottamente le strade trafficate in occasione del Capodanno. Ne sono la prova i risultati conseguiti dai militari del Gruppo Carabinieri di Locri: più di 400 le persone e circa 240 i veicoli controllati nell’ambito della campagna finalizzata a rafforzare la sicurezza stradale e a prevenire i rischi connessi all’evasione delle regole, recentemente rese più stringenti dal nuovo Codice della Strada.

Leggi anche

Controlli mirati e diminuzione degli interventi per sinistri

La capillare diffusione delle pattuglie ha, in effetti, avuto il risultato sperato: nel corso della notte, si è registrato un netto calo degli interventi a causa di sinistri. Proprio in quest’ottica, in prossimità delle località di ritrovo sono state eseguite decine di test preliminari per l’accertamento del tasso alcolemico, mirati a intercettare tempestivamente situazioni di pericolo e a disincentivare condotte rischiose.

Denunce e sanzioni

Alle serrate maglie dei controlli non sono sfuggite tre persone, risultate positive al test o che si sono rifiutate di eseguire la procedura prevista: per tutte, è scattata la denuncia e il ritiro della patente. Ammontano poi a diverse migliaia di euro le sanzioni amministrative elevate a seguito delle infrazioni rilevate. È infine questo il bilancio dei controlli il cui concreto valore risiede, tuttavia, nell’aver garantito la maggiore sicurezza degli utenti delle strade affollate dai festeggiamenti per il nuovo anno, trascorso all’insegna di una maggiore consapevolezza.