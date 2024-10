L’Officina dell’Arte ringrazia Reggio Calabria e riparte per la nuova stagione

Si rafforzano le sinergie per mandare avanti il progetto dell’Officina dell’Arte e puntare ad una nuova stagione fatta di tantissime altre inaspettate sorprese.

La compagnia teatrale di Peppe Piromalli e Antonio Malaspina a conclusione della stagione teatrale 2017/2018 che calerà il sipario al “Cilea” sabato 7 Aprile con l’esilarante commedia “Delitto e nobiltà”, continua a stupire il suo affezionato pubblico non solo con il “regalo” esclusivo che prevede per chi farà l’abbonamento del prossimo anno un ulteriore abbattimento di costo (solo per la giornata di sabato sette spettacoli al prezzo di 99 euro per platea e palchi centrali mentre 75 euro per palchi laterali) ma in vista delle celebrazioni del quarantesimo anno di vita del Club Reggio Calabria Kiwanis per il gran finale, in riva allo Stretto, saranno presenti a teatro il Presidente Europeo del Kiwanis International Piero Grasso, il Governatore del Distretto Kiwanis Italia San Marino Giuseppe Cristaldi, il Luogotenente Governatore Divisione 13 Calabria Mediterranea Francesco Garaffa, il presidente Kiwanis Club RC Natale Praticò, il presidente Cki Università Dante Alighieri RC Fabiana Latella insieme alle autorità kiwaniane distrettuali, civili, religiose e militari della città e della provincia.

Il Club è stato partner dell’Officina dell’Arte e parte del ricavato dell’intera stagione sarà pubblicamente devoluta al service europeo Happy Child.

“Grande è stato il successo, la riconoscenza del pubblico ed importante sono state le sinergie istaurate con soggetti del territorio – afferma l’attore Piromalli – Per premiare la fedeltà di chi ci segue da anni, di chi ama e vuole vedere il teatro vivere, abbiamo pensato di fare un ulteriore regalo proponendo solo per giorno 7 Aprile abbonamenti ridotti ad un costo davvero irrisorio. Questo è il nostro grazie a Reggio Calabria e a chi, nonostante tutto, ci sprona ad andare avanti in questa follia”.

Gli abbonamenti si potranno fare presso il botteghino del “Francesco Cilea” dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 20,30 al termine dello spettacolo.