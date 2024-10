Loizzo capo Dipartimento per la ricerca: le congratulazioni di Lega Calabria

Franco Recupero, Segretario Provinciale della Lega di Reggio Calabria, esprime le sue più sincere congratulazioni all’On. Simona Loizzo per la sua recente nomina a Responsabile del Dipartimento Nazionale per la Ricerca Scientifica e la Digitalizzazione della Lega.

Questo prestigioso incarico rappresenta un riconoscimento tangibile delle sue straordinarie capacità e dell’integrità che ha dimostrato nel corso della sua carriera politica.

“È con grande stima e affetto,” ha dichiarato Franco Recupero, “che desidero congratularmi con l’On. Loizzo. La sua profonda competenza e il suo instancabile impegno saranno essenziali per affrontare le sfide future in ambiti cruciali come la digitalizzazione e la ricerca, settori che rappresentano il motore dello sviluppo per l’Italia e per il nostro territorio.”

Recupero ha evidenziato come la sensibilità e la capacità decisionale di Loizzo la rendano una figura di riferimento fondamentale per il progresso scientifico e tecnologico del Paese.