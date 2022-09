Chi è Simona Loizzo Deputato della Repubblica

Al termine delle operazioni di scrutinio per le elezioni del 25 settembre 2022, Simona Loizzo è risultata tra i parlamentari calabresi eletti al proporzionale per la Camera dei Deputati. Il già consigliere regionale del Governo Occhiuto ha dunque conquistato un posto a Roma.

Il curriculum di Simona Loizzo

Nata a Cosenza il 20 febbraio 1965, è madre di Oreste ed Elisabetta. E’ medico specialista in Odontoiatria e Stomatologia ed ha perfezionato i suoi studi presso la Columbia University di New York Dipartimento di Ortognatonzia. Dal 1994 dirigente di primo livello presso la UOC di Odontoiatria della Azienda Ospedaliera di Cosenza, nel 2004 è diventata direttore della UOSD di Odontoiatria speciale. Ha collaborato come tecnico alla stesura della delibera regionale di riorganizzazione del sistema sanitario odontoiatrico regionale nel 2010, e ha fondato in Calabria il progetto Dama per la gestione ospedaliera del paziente affetto da gravi disabilità che diventa modello di riferimento di assistenza intra ospedaliera per il paziente disabile presso la Conferenza Stato - Regioni.

Nel 2019 è diventata primario della Unità Operativa Complessa di Odontoiatria dello ospedale Hub di Cosenza. È attualmente Direttore del Dipartimento di Chirurgia della Azienda Ospedaliera di Cosenza e Coordinatore della Breast unit della Azienda ospedaliera di Cosenza. Nel 2011 è stata coordinatore provinciale del Popolo delle libertà.

La carriera politica

Più volte premiata al Forum delle Pubbliche amministrazione e da Cittadinanza attiva per l’impegno nei confronti della disabilità, ha aderito al movimento Lega per Matteo Salvini nel 2021.

Sempre nel 2021 stata eletta al Consiglio regionale della Calabria nella circoscrizione Nord nella lista ‘Lega’ ottenendo 5.337 preferenze.

Nel 2022 entra alla Camera dei Deputati.