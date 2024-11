Consigli di Stile per Ferragosto: Illumina la Spiaggia con Citynow

Citynow rivela come essere impeccabili a Ferragosto: trucco, capelli, abbigliamento e accessori per celebrare la notte più attesa dell'estate in grande stile

Sabbia dorata, illuminata dalle luci soffuse delle candele (o dei falò), pelle abbronzata, relax da ferie estive, musica in sottofondo: ferragosto è tutto questo. Per essere sempre perfetti, anche per le feste in spiaggia, ecco i consigli di Citynow.it in versione style.

Trucco: Meno è Più

Trucco sì, ma cremoso, naturale e con pochi prodotti. Puntate su tre elementi essenziali del viso: pelle, occhi e labbra. Sì a prodotti waterproof e illuminanti, no a ciprie polverose.

Capelli: Libertà di Scelta

Capelli sciolti o raccolti? Entrambi. La treccia è il trend del momento, ma non dimenticate di applicare sulle punte bagnate un prodotto modellante.

Abbigliamento e Accessori: Equilibrio Perfetto

Optate per un abbigliamento semplice con accessori vistosi o, viceversa, abbigliamento importante abbinato ad accessori minimal. Da un vestito a fiori con sandali gioiello a un costume intero con copricostume velato.

Profumo: Optate per l’Essenziale

Decisamente no al profumo. Preferite un olio dopo la doccia o crema corpo profumata.

Consigli per Lui

Nel look da spiaggia maschile trionfa il bermuda, da abbinare a infradito o sandalo francescano in cuoio. Sì anche a camicia o polo di lino.

Buon Ferragosto da Citynow!