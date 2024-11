Lotteria di San Giorgio: raccolti oltre 1.000 € a favore dell’Hospice

Sabato 30 aprile, si è conclusa la mostra su San Giorgio Martire organizzata dall’associazione artistico-culturale Visionarte presso la chiesa di San Giorgio al Corso.

Alla presenza del Sac. Nuccio Santoro, del Dott. Trapani (direttore dell’Hospice), del Presidente dell’associazione Gregorio Procopio, di numerosi soci artisti e astanti, si è svolta l’estrazione dei 15 numeri vincenti della lotteria di San Giorgio, finalizzata alla raccolta di fondi utili a soddisfare ‘un sogno o un bisogno’ della Fondazione Via delle Stelle.

La serata si è aperta con la donazione dell’opera di Giovanni Votano al sacerdote, come ringraziamento per la sua ospitalità e augurio per il 50esimo anniversario di sacerdozio, festeggiato il 26 aprile, durante il quale anche il Vescovo è stato omaggiato con l’opera di Marilena Marciano’.

Successivamente è stata donata al dott. Trapani l’opera di Giulia Salis, a ricordo della manifestazione, insieme all’assegno simbolico con su scritta la cifra raccolta attraverso la vendita dei biglietti della lotteria.

Il Dott. Trapani e il Sig.Procopio si ritengono soddisfatti del traguardo raggiunto, pari a 1.217,00 euro.

“Questo risultato, per il quale ringrazio l’impegno degli artisti e lo spirito di solidarietà dei reggini, è uno sprone per la nostra neonata associazione, a proseguire sulla strada intrapresa, inseguendo risultati sempre più prestigiosi”, afferma il Presidente di Visionarte.

Infine si è proceduto all’estrazione dei numeri vincenti, di cui segue elenco: Fotografia di Alessandro Gallo (1) – n. 227

Dipinto di Anna Marino (Nanny) – n. 351

Disegno di Alessandra Gambino – n. 243

Scultura di Totò Vilasi – n. 410

Dipinto di Eleonora Maria Barbaro (NegrArt) – n. 363

Dipinto di Gregorio Procopio – n. 48

Dipinto di Giuseppe Rosito – n. 324

Dipinto di Maria Francesca Manti – n. 305

Dipinto di Nadia Caldarella – n. 7

Dipinto di Francesca Ventura – n. 329

Dipinto di Basilio Mansueto (Damans) – n. 29

Fotografia di Alessandro Gallo (2) – n. 141

Dipinto di Irma Giunta – n. 237

Scultura di Pino Morena – n. 45

Dipinto di Mariella Muto (Mumari) – n. 206