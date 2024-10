‘Love in Reggio Life’ spopola sui social e You Tube: superate le 300 mila visualizzazioni

A nemmeno 24 mesi dall'uscita del video, 'Love in Reggio Life' si avvicina rapidamente alle 350 mila visualizzazioni

‘Tonnara, Tonnara di Palmi…’. Sono trascorsi quasi due anni (il video veniva rilasciato il 14 luglio del 2019) da quando il brano ‘Love in Reggio Life’ di Augusto Favaloro iniziava a diventare, da subito, un tormentone. Grazie all’ironia dei testi, le bellezze della provincia reggina che fanno da sfondo al brano e alla melodia orecchiabile, ‘Love in Reggio Life’ ha conquistato tutti i calabresi valicando anche i confini nazionali.

E come nei migliori progetti, anche ‘Love in Reggio Life’ è nato per caso.

“La canzone nasce durante una delle tante serate estive. Su richiesta di alcuni amici presenti, Pasquale Campolo ha dato il via ad una base disco ed io, come spesso faccio, ho improvvisato una serie di ‘love’ associando il ritornello alla Tonnara di Palmi, uno dei posti più belli che io abbia mai visto”, aveva sottolinea l‘artista reggino ai microfoni di CityNow.

A nemmeno 24 mesi dall’uscita del video, ‘Love in Reggio Life’ si avvicina rapidamente alle 350 mila visualizzazioni. Soltanto su You Tube, il brano ha superato nei giorni scorsi il muro delle 200 mila views, più di 140 mila quelle ottenute sulla pagina Facebook di CityNow, con migliaia di commenti e oltre mille condivisioni.

Grande soddisfazione per Augusto Favaloro…e anche per CityNow, che ha curato la realizzazione, montaggio e produzione del videoclip.