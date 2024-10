‘Luci sul Parco’, Creazzo: “Il Parco non è un vincolo bensì un’opportunità”

Il Vice Presidente Domenico Creazzo ha dichiarato in occasione dell’apertura della manifestazione ‘Luci sul Parco’:

“Oggi abbiamo convocato l’intera popolazione per questa serie di eventi presso il Parco Nazionale dell’Aspromonte per far vedere le bellezze di questo posto unico. Sinergia è una parola chiave, noi dobbiamo far capire a tutti che il Parco non è un vincolo bensì un’opportunità e per coglierla dobbiamo andare tutti verso una sola direzione di sviluppo. Gambarie è la perla dell’Aspromonte, appartiene all’intera comunità.”