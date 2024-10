‘Luci sul Parco’, Tralongo: “L’Aspromonte sia la casa di tutti i reggini”

“Luci sul Parco. Estate d’Aspromonte” l’importante evento organizzato dall’Ente Parco che si è svolto oggi a Gambarie. Una full immersion interamente dedicata al Parco e alle molteplici attività da svolgere nelle inimitabili cornici naturali della montagna, promuovendo l’ecosostenibilità come scelta quotidiana di conservazione dell’ambiente per le generazioni presenti e future e per il benessere psicofisico di ogni individuo.

Un’occasione per valorizzare non solo luoghi e identità ma anche le esperienze delle associazioni escursionistiche che vivono costantemente l’Area Protetta con passione, amore e responsabilità, attraverso un coinvolgimento diretto nella giornata e nella programmazione estiva.

Sergio Tralongo della direzione del Parco Aspromonte si è soffermato sull’importanza dell’evento odierno.

“Abbiamo pensato di riunire oggi diverse iniziative da presentare al pubblico. Oggi deve essere festa di tutti, dei cittadini e di quelle persone che quotidianamente aiutano il parco ad andare avanti. Siamo molto soddisfatti della presenza del pubblico, è importante capire cosa si può fare dopo oggi. Vogliamo che la città si convinca che il Parco Aspromonte è casa loro, e come tale va trattato e rispettato”.