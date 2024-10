Luci sul Parco, Sammuri: “Valorizzare i patrimoni della Calabria”

Il Parco dell’Aspromonte, in occasione del suo 25esimo anniversario,ha acceso le sue luci sui valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi che rendono unica l’Area Protetta e caratterizzano uno stile di vita salubre e positivo in piena armonia con l’ambiente.

Giampiero Sammuri, Presidente nazionale di Federparchi, ha cosi presentato l’evento svoltosi oggi.

“Iniziativa cui attribuiamo grande importanza, vogliamo sensibilizzare il pubblico sulle specie aliene, che sono causa di perdita di biodiversità.

Estate nei parchi è una cosa importante, Italia è famosa nel mondo anche per suo patrimonio naturale, in Europa siamo i primi per presenza di specie selvatiche.

Il mare della Calabria lo conoscono tutti -sottolinea Sammuri- non ha bisogno di presentazione. I tre parchi calabresi del Pollino, Sila e Aspromonte, così diversi tra loro, rappresentano uno scrigno di biodiversità. Valorizzando questi patrimoni aumentare si può aumentare l’appeal e attrattività di un territorio”.