Doppietta Luck Volley alle Finali Provinciali S3 Maschili: prima e seconda

Una domenica da incorniciare per il settore giovanile targato OmiFer Palmi, che alle finali provinciali del Trofeo Volley S3 Secondo Livello Maschile, disputatesi il 4 maggio, ha centrato un risultato straordinario: primo e secondo posto con due squadre distinte!

A laurearsi Campioni Territoriali è stata la formazione Luck Volley “A”, composta da:

Alessandro Barbaro, Francesco De Fazio, Andrea Falcomatà, Andrea Moscato, Mattia Simone.

Una cavalcata perfetta, fatta di vittorie a punteggio pieno e di una mentalità vincente che conferma il percorso di crescita di questo gruppo.

Ma gli applausi vanno anche alla Luck Volley “B”, che ha chiuso al secondo posto, dimostrando una qualità di gioco sorprendente per un gruppo al primo vero anno di attività. In campo con determinazione e spirito di squadra:

Antonino Barillà, Riccardo Laganà, Francesco Pizzi, Samuele Praticó, Antonio Vilasi.

Per regolamento solo una squadra per società potrà accedere alle finali regionali, ma il risultato resta straordinario: un primo e un secondo posto che parlano chiaro sulla bontà del lavoro svolto in palestra.

Ora si guarda alle finali regionali con entusiasmo e consapevolezza.