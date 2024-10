Ludos, un fondo di solidarietà nel ricordo di Alessandro Caracciolo

Lodevole iniziativa messa in piedi dall’ACSD Ludos Vecchia Miniera insieme ad i familiari di Alessandro Caracciolo ex calciatore neroarancio, che ad un anno dalla scomparsa, hanno istituito un fondo di solidarietà, che si occuperà di fare beneficenza sul territorio reggino.

Alessandro, Maresciallo dei Carabinieri, centrocampista dal 10 sulla schiena, muore alle soglie dei trentatré anni per un tumore ai polmoni. Sposato con Roberta Melidona, ha lasciato tre figlie. Nella sua memoria, domenica 7 aprile presso la sala ricevimenti Arca di Joli, il Fondo di Solidarietà “Alessandro Caracciolo” ha promosso una cena di beneficenza il cui l’intero ricavato raccolto, grazie anche alla sensibilità del proprietario che ha messo a disposizione sia le cibarie che i locali, verrà donato all’associazione “Centro di aiuto alla Vita“, realtà che si occupa di sostenere le donne in difficoltà, aiutandole a non abortire.

Con grande gioia comunichiamo, grazie alla solidarietà della comunità reggina, che durante la serata sono stati raccolti Duemilasettecentosei euro. Chiunque voglia seguire l’attività del fondo lo potrà fare sulla pagina facebook dedicata.