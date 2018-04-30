Le luci della ribalta grazie alla conquista di una promozione in prima categoria con la squadra di calcio ad 11. Ma la Ludos Vecchia Miniera è anche altro, molto altro, così come dichiara il presidente Adriano Minniti: “Un’ intensa vita associativa a carattere volontario e democratico, la solidarietà e il pluralismo, il raggiungimento costantemente degli interessi collettivi, sono i principi che distinguono le attività dell’Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Ludos Vecchia Miniera.

Una brillante realtà nata nel 2010 per Promuovere con convinzione la Cultura dello Sport in un territorio complesso, ma con innumerevoli risorse che, attraverso l’aggregazione sociale, la didattica, le attività culturali e ricreative, andavano assolutamente fomentate e sensibilizzate. In otto anni sono tanti gli obbiettivi che l’Associazione ha raggiunto in diversi ambiti, oggi sono otto i team sportivi coinvolti in diverse discipline dal Calcio al Futsal dalla Pallavolo al Basket, sia in ambito amatoriale che dilettantistico, più di 150 soci tra atleti e sostenitori che supportano un ambizioso progetto sociale anche attraverso la formazione di diversificati gruppi di lavoro finalizzati ad organizzare, promuovere, ideare e realizzare attività sociali che abbiano finalità:

educative, ricreative, artistiche e culturali con momenti di musica, arte, scrittura, lettura, spettacoli, cucina, convegni, dibattiti, attività solidali, tutte funzioni atte a creare un sempre migliore rapporto e dialogo della compagine sociale e a consentire la possibilità, attraverso interventi condivisi qualificati e qualificanti, di un’apertura al sociale e al territorio favorendo la crescita sia personale, da parte dei soci, che socio-relazionale tra tutte le comunità e le altre realtà associative, coinvolte”.