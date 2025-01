Una stella internazionale del basket a Reggio Calabria

Un campione di assoluto prestigio sarà ospite della città di Reggio Calabria, nelle vesti di Capo Delegazione della nazionale italiana di basket. Luigi (detto Gigi) Datome ha calcato i parquet di mezzo mondo, a partire dalle prime esperienze dove si evidenzia quella di Siena, allenata da Carlo Recalcati, già allenatore della Viola conosciuto ed osannato dalla piazza neroarancio. Dopo Siena la fortunata e duratura esperienza a Roma per poi conoscere il sogno di tutti i giocatori la NBA: due franchigie del calibro di Detroit e Boston. La sua stellare carriera è proseguita con un’importante e vincente esperienza in Turchia e poi chiusa con l’Olimpia Milano. Notevole ed importante l’apporto alla prima squadra azzurra dove l’unico rammarico non aver portato mai una medaglia a casa, ma si potrà rifare col nuovo ruolo di fondamentale importanza per il presente ed il futuro della nazionale.

Leggi anche

Un palmares ricchissimo di trofei vinti nei club dove ha giocato: 3 campionati italiani, 2 supercoppe italiane, 2 Coppa Italia, 3 campionati turchi, 3 coppe di Turchia, 1 Eurolega, 2 volte MVP della Serie A.

Il programma dell’evento di Reggio Calabria

Il Comitato Regionale Calabria ed il Referente Tecnico Territoriale Maschile Umberto Di Martino, comunicano di seguito il programma del Progetto “Ogni Regione Conta” dedicato al monitoraggio ed alla crescita dei Settori Giovanili di tutto il territorio Italiano. Con la presenza del Coordinatore Attività Settore Squadre Nazionali Maschili Gigi Datome e del Tecnico Federale Marco Sodini nei giorni 13 e 14 gennaio 2025, la tappa Calabrese si svolgerà con le seguenti modalità:

Lunedì 13/01/2025 – Reggio Calabria

Ore 10.00: incontro – dibattito presso Liceo Scientifico Sportivo “A. VOLTA” – Via Modena San Sperato Reggio Calabria sul tema “Il campione incontra gli studenti. A scuola di sport” moderatore Dr. Giuseppe Dattola giornalista sportivo;

– Via Modena San Sperato Reggio Calabria sul tema “Il campione incontra gli studenti. A scuola di sport” moderatore Dr. Giuseppe Dattola giornalista sportivo; Ore 14.00: arrivo arbitri e staff PalaCalafiore – Parco Pentimele Reggio Calabria;

Ore 14.15: Incontro con la Stampa (PalaCalafiore) ;

Allenamenti:

; Allenamenti: 1° Gruppo – atleti 2007/2008 (arrivo ore 14:30)

Ore 15.00 – 15.30 attivazione;

Ore 15.30 – 17.30 allenamento.

Ore 15.00 – 15.30 attivazione; Ore 15.30 – 17.30 allenamento. 2° Gruppo – atleti 2009 (arrivo ore 16:30)

Ore 17.00 – 17.30 attivazione;

Ore 17.30 – 19.30 allenamento.

Ore 17.00 – 17.30 attivazione; Ore 17.30 – 19.30 allenamento. Ore 19.30: Incontro/Confronto con gli allenatori.

Ore 20.15: fine lavori.

Elenco completo degli atleti (clicca qui)

Fonte Foto: FIP