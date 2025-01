Il PalaCalafiore si prepara ad accogliere la Nazionale Italiana con due novità

Proseguono step by step i lavori di riqualificazione dello storico palazzetto dello sport di Pentimele. Nei mesi scorsi si è provveduto al rifacimento degli spalti nella loro parte bassa, con il posizionamento di nuovi e più comodi seggiolini e tribune telescopiche retraibili con un sistema automatico a scomparsa che in appena 30 secondi è in grado di liberare il campo con ampi spazi per manifestazioni e concerti. Completamente rinnovata anche la tribunetta per la stampa, le panchine per le squadre e la postazione per gli arbitri.

Poi il posizionamento di nuovi canestri con bracci di ultima generazione corredati dai segnapunti, nuovi pali e reti per il volley ed un moderno sistema di videosorveglianza su tutte le aperture dell’impianto sportivo.

Adesso è il momento dell’impianto audio, altra nota dolente degli ultimi anni. Verranno cambiati gli amplificatori e ripristinate tutte le zone come in origine. Verrà predisposto nella zona arbitri un mixer con microfoni e pc per i vari annunci e la diffusione di musica in sottofondo, oltre al ripristino di tutta la sala regia.

La responsabile degli impianti sportivi Eleonora Megale, insieme ai tecnici del settore, nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo presso il palazzetto e nelle prossime settimane dovrebbero iniziare i lavori per l’installazione del cubo, mentre sono in fase di completamento quelli dell’illuminazione.

Tutto questo per rendere ancora più accogliente la struttura e ospitare con il massimo dell’efficienza la Nazionale Italiana che il 23 febbraio contro l’Ungheria, disputerà il match di qualificazione a EuroBasket 2025, proprio al PalaCalafiore.