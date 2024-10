Lumaka e Reggio BIC, una storica amicizia. Luca Laganà: “Adesso tutti allo Special Match”

di Vincenzo Comi – Un match speciale che lega due realtà sportive virtuose e brillanti. Due squadre finora imbattute, ‘campioni d’inverno’ nei rispettivi campionati. Da un lato la Farmacia dott.ssa Pellicanò Reggio Bic che ha collezionato finora 4 vittorie in 4 partite, dall’altra parte la Lumaka Beretta capitanata dal ‘gigante’ Luca Laganà.

Una partita integrata che aggrega e unisce dalla forte identità educativa e con l’intento di costruire insieme un’unica grande squadra in cui si gioca ‘tutti insieme’, disabili e normodotati.

Sul parquet del Palalumaka, lunedì 17 dicembre alle ore 20:30 si terrà lo ‘Special Match‘ tra le due società.

“Sarà un evento mai visto prima a Reggio Calabria – spiega Luca Laganà della Lumaka Basket – Lunedì vi aspetta una manifestazione unica rivolta a tutti, atleti, famiglie, società e studenti. Sarà un momento fortemente educativo che trasmette un messaggio importante: lo sport è per tutti e ‘di tutti‘”.

Il binomio Lumaka – Reggio BIC trova le proprie radici nei valori della famiglia, del rispetto e dell’amicizia. Un legame profondo che va ben oltre una semplice partnership.

“Adoro la BIC, mi trasmette energia ed entusiasmo. Sia io che mio padre abbiamo avuto il piacere di allenarci insieme al coach Antonio Cugliandro – continua Luca Laganà – Per me è una questione di famiglia. Conosco la famiglia Cugliandro da quando avevo poco più di dieci anni. Negli anni c’è stato un passaggio generazionale che non si arresterà mai. Tra le due realtà c’è un rapporto sincero, autentico e naturale“.

Ma cosa rappresenta la Reggio BIC per Luca Laganà?

“E’ uguale alla pallacanestro, nella sua essenza più pura. Nessuna differenza. Il trasporto emozionale è identico. E’ bello da vedere e molto educativo. Il messaggio che viene trasmesso ad ogni canestro è quello di non mollare mai e di andare sempre oltre cercando di superare ogni difficoltà“.

Due bellissime realtà della nostra città insieme per qualcosa di unico. Lunedì 17 dicembre alle 20.30, sul parquet del PalaLumaka, scenderanno in campo, insieme, la Lumaka Beretta e la Farmacia dott.ssa Pellicanò Reggio BIC per una serata di grande sport, oltre ogni barriera.

“Cominciamo a riempire il Palalumaka per poi tornare al Palacalafiore ancora più numerosi e sostenere la Reggio BIC. Tanta gente ancora non ha mai visto giocare i ragazzi della BIC. Sappiamo che Reggio è una città che si appassiona facilmente. Il reggino ha sempre una fiamma accesa dentro in attesa della giusta goccia di benzina per crescere e divampare…e la BIC ha un serbatoio pieno…“.