Lunedì 2 febbraio l’inaugurazione del Murales dell’Hospice realizzato dall’artista Giusy Morabito

La Fondazione “Via delle Stelle” ha organizzato per il 2 febbraio, giornata della Vita, un momento di incontro aperto alla cittadinanza in Hospice in occasione dell’inaugurazione di un Murales, Albero della Vita, realizzato da Giusy Morabito, artista vicina alla nostra struttura.

Il murales, rappresentazione dell’ulivo che è stato piantato un mese fa nel giardino dell’Hospice, vuole essere simbolo di vita, come la nostra struttura, che, nonostante le continue difficoltà, resiste come l’ulivo pianta considerata quasi indistruttibile. L’Albero della Vita ha, per tutti noi, un particolare significato, l’ Hospice, infatti, al contrario dei comuni convincimenti, è il posto dove la vita viene protetta e rispettata e dove la dignità ed i bisogni del malato sono privilegiati in tutti i suoi aspetti : sanitari, psicologici, sociali e spirituali.

La manifestazione, che avrà luogo in struttura il 2 febbraio alle ore 11 prevede un intrattenimento musicale offerto dalla suonatrice di Arpa, Cristina Caridi, un saluto delle autorità ed un breve momento di convivialità.