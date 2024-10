Da lunedi 8 ottobre, al Reggio Village, partono i corsi di “Balli di gruppo e latino americani”

Calcio e non solo calcio al Reggio Village. Le iniziative e le novità sono all’ordine del giorno ed anche l’ultima è di quelle veramente interessanti. “Balli di gruppo e latino americani”, corsi che si svolgeranno presso la sala della struttura, tenuti dalla Maestra Francesca Surace.

Una opportunità intanto per i genitori che accompagnano i loro figli per lo svolgimento dell’attività di Scuola Calcio visti i giorni e gli orari (lunedi, mercoledi e venerdi dalle 15 alle 16,30 e delle 16,30 alle 18), ma ovviamente apertura totale e massima disponibilità per tutti gli appassionati.

L’inizio del percorso è fissato per lunedi 8 ottobre e la prima settimana viene ritenuta come quella di prova quindi gratuita. Le informazioni presso la segreteria del centro sportivo Reggio Village, oppure telefonando al numero339.3005065.

Il Reggio Village porta avanti un’altra iniziativa che sta avendo grande successo e cioè il festeggiamento dei compleanni in accoppiata alla partita di calcio a prezzi assolutamente vantaggiosi. Per informazioni telefonare al numero 368.3366247.