Polistena, tutto pronto per la tre giorni del ‘Premio cultura cinematografica’

Partito il countdown per il “Premio cultura cinematografica Città di Polistena”, importante kermesse in programma il 18, 19 e 20 aprile.

Emozionato ma pronto a questa nuova avventura culturale, il direttore artistico Pietro Paolo Cullari che rimarca come:

“L’evento, promosso dall’associazione culturale ‘Girolamo Marafioti’, sia per la Calabria una importante vetrina di rilievo per tutto ciò che si muove intorno alla macchina da presa e, soprattutto, per il territorio locale”.