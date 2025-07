Piazza Garibaldi, Falcomatà: ‘E’ diventata un grande parco archeologico all’aperto’

"Naturalmente i lavori continueranno per la riqualificazione dell'intera piazza, che è la porta di accesso alla città per chi arriva in stazione", le parole di Falcomatà

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, attraverso un post sui social, celebra la quasi completa riqualificazione di Piazza Garibaldi.

“Piazza Garibaldi è diventata un grande parco archeologico all’aperto. Sono state rimosse le recinzioni e adesso l’antico tempio romano di età augustea, grazie al brillante lavoro degli archeologi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, si mostra in tutta la sua bellezza. Come uno scrigno che si apre e rivela al mondo un tesoro di inestimabile valore.

Nei prossimi giorni verranno ultimate le lavorazioni per rendere tutta l’area archeologica fruibile a cittadini e turisti. E naturalmente i lavori continueranno per la riqualificazione dell’intera piazza, che è la porta di accesso alla città per chi arriva in stazione”, le parole di Falcomatà.

Prosegue il sindaco sui social.

“L’ennesimo regalo che arriva dal nostro glorioso passato, pietre antichissime, romane e greche, che segnano un nuovo nitido battito del nostro Cuore Mediterraneo.

Non ci resta che dire grazie a chi circa duemila anni fa, visse questa terra benedetta dagli Dei, e decise di costruire questa affascinante meraviglia che, due millenni dopo, abbiamo ancora la fortuna di poter ammirare”.