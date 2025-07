ECR a Napoli, Nesci: “Il Sud sempre più strategico nelle politiche europee”

Ecr a Napoli, soddisfatto l’eurodeputato calabrese Denis Nesci. “Oggi si concludono i tre giorni di lavori degli “Study Days” dell’ECR Party a Napoli, un appuntamento che ha ribadito, ancora una volta, quanto il Mezzogiorno d’Italia sia centrale nelle strategie politiche del nostro gruppo europeo.

Ho avuto l’onore di portare i miei saluti istituzionali come rappresentante del Sud Italia in Europa, sottolineando con forza il ruolo strategico che il nostro territorio riveste per l’intero ECR. La scelta di tenere questo importante evento a Napoli, dopo le precedenti tappe di Ischia e Scilla, dimostra la costante attenzione del nostro gruppo verso il Sud e le sue enormi potenzialità.

Desidero ringraziare il Segretario Generale, On. Antonio Giordano, per il suo impegno continuo nel valorizzare il nostro territorio all’interno delle dinamiche europee. In questo anno di intenso lavoro parlamentare, abbiamo conseguito risultati significativi per l’Italia e, in particolare, per il Sud.

Mi preme ricordare due dossier in particolare: la relazione sullo sviluppo delle aree rurali attraverso la politica di coesione e la modifica della direttiva europea sui pacchetti turistici. Si tratta di due interventi fondamentali per sostenere i nostri territori più fragili, creare nuove opportunità economiche e dare respiro a settori chiave come l’agricoltura e il turismo, leve essenziali per la crescita del Sud.

Con rinnovata convinzione, continueremo a portare avanti in Europa le istanze delle nostre comunità, affinché il Sud Italia sia sempre più protagonista nelle politiche europee”, conclude Nesci.