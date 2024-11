Lunedì alla Summer Arena di Soverato il concerto di Fiorella Mannoia

Con il suo omaggio a Lucio Dalla nel concerto dal titolo “A te”, Fiorella Mannoia sta per arrivare a Soverato, dove lunedì sera di esibirà nel ricordo del mai dimenticato grande cantautore bolognese. L’appuntamento dell’8 agosto, è organizzato dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese nell’ambito della programmazione proposta alla Summer Arena, allestita al campo Marino e presente in queste settimane anche all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme con un suo apposito stand.

La Mannoia, considerata la voce e il controcanto femminile per eccellenza della canzone d’autore italiana, oltre ai successi che l’hanno resa famosa, nel corso della serata soveratese proporrà i pezzi più famosi di Dalla, scelti tra i suoi innumerevoli capolavori, al quale, già un anno dopo dalla scomparsa, ha dedicato l’album tributo “A te” che dà il nome allo spettacolo.

Come gli altri artisti ospiti della Summer Arena, anche Fiorella Mannoia riceverà, in occasione del concerto di Soverato, il Pitagora d’argento, l’opera del maestro orafo Michele Affidato dedicata al filosofo e matematico dell’antica Kroton, ideata e realizzata al fine di promuovere in importanti eventi la storia e la cultura del territorio calabrese. I biglietti per assistere al concerto di Soverato sono in prevendita attraverso il circuito Ticket Service Calabria, partner di TicketOne, nei punti vendita abituali e online. La Summer Arena si suddivide in vari settori tutti con posti a sedere numerati. Per il concerto di Fiorella Mannoia i costi sono i seguenti: 85,00 € Settore Vip; 48,00 € Settore Gold; 43,00 € Settore Poltronissima; 38,00 € Settore Poltrone e Tribuna Frontale; 33,00 € Tribuna Blu e Gialla. Summer Arena 2016 Fedez e J-Ax – 15 luglio Fiorella Mannoia – 8 agosto Vinicio Capossela – 18 agosto Gianna Nannini – 21 agosto Alborosie – 25 agosto