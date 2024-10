Lungomare chiuso al traffico nel weekend: la nuova proposta del sindaco Falcomatà

Lo ha scritto in un post su Facebook il sindaco Falcomatà. Ed ha aggiunto:

“Proprio per goderne pienamente ed evitare assembramenti, vista la grandissima voglia che tutti abbiamo di “ricriarci”, ho pensato di chiuderne una parte al traffico in questo fine settimana e lasciare spazi più ampi a bici e pedoni. Cosa ne pensate?”.

Il primo cittadino ha poi affermato:

“Volevo anche dirvi che non è cambiato nulla. Come abbiamo già detto, l’ormai famosa “passeggiata” (o camminata), è attività motoria e, così come l’attività sportiva individuale, è consentita dall’ultimo decreto del Governo. In tutta Italia e naturalmente anche a Reggio Calabria.

Aggiungo, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che l’unico vaccino adesso, è il nostro senso di responsabilità nell’evitare assembramenti e mantenere il distanziamento.

Buona passeggiata Reggio, o buona camminata, comunque buona attività motoria.

Ci adatteremo anche a questo”.