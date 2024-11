Reggio, M-Tech celebra un anno di successi: promo speciale e offerte dedicate

M-Tech festeggia un anno di attività con promozioni e offerte incredibili: acquista una cover e ricevi una pellicola protettiva in omaggio

Il 10 dicembre festeggerà il suo primo anno di attività. Parliamo dell’ormai noto store di via del Plebiscito a Reggio Calabria. Punto di riferimento per gli amanti della tecnologia e prezioso centro di assistenza smartphone, PC e tablet.

Aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 , M-Tech si impegna a soddisfare ogni esigenza tecnologica con un’ampia gamma di servizi, tra cui:

Assistenza Tecnica Rapida : riparazione di smartphone, PC e tablet in meno di 15 minuti grazie all’esperienza dei tecnici specializzati.

: riparazione di smartphone, PC e tablet in meno di 15 minuti grazie all’esperienza dei tecnici specializzati. Vendita iPhone : nuovi e ricondizionati, con la possibilità di permutare il proprio dispositivo usato.

: nuovi e ricondizionati, con la possibilità di permutare il proprio dispositivo usato. Consulenza su Tariffe Telefoniche : supporto personalizzato per individuare il pacchetto più vantaggioso al prezzo più competitivo sul mercato.

: supporto personalizzato per individuare il pacchetto più vantaggioso al prezzo più competitivo sul mercato. Accessori Smartphone : un vasto assortimento di cover, pellicole protettive di alta qualità e caricabatterie MagSafe e tradizionali.

10 Dicembre: promo Speciale per il Primo Anniversario e offerte dedicate

M-Tech celebra il primo anniversario dello store con una promozione imperdibile. Per l’intera giornata del 10 dicembre , acquistando una cover al prezzo di soli €9,99 , si riceverà in omaggio una pellicola protettiva. Un’occasione unica per rinnovare lo stile e la protezione del proprio smartphone.

Tra le offerte imperdibili anche il 10% di sconto previsto sui telefoni ricondizionati, valido per tutto dicembre.

Un punto di riferimento per la tecnologia

La mission di M-Tech è chiara: offrire soluzioni rapide, economiche e di qualità a tutti i cittadini di Reggio Calabria. Grazie alla posizione strategica e ai servizi personalizzati, il negozio si è rapidamente affermato come una realtà indispensabile nel panorama tecnologico locale.

Non perdere l’opportunità di visitare M-Tech e approfittare delle offerte dedicate al primo anniversario. Tecnologia, qualità e professionalità vi aspettano in Via Plebiscito 8 !

