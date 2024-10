“Ma il cielo è sempre più blu”, l’inno alla Calabria di Jovanotti e Brunori

“Ma il cielo è sempre più blu” è senza dubbio il manifesto principale di Rino Gaetano, geniale artista calabrese volato via troppo presto. L’esecuzione omaggio fatto dal palco del Jova Beach Party è stato senza dubbio uno dei momenti più emozionanti del Jova Beach Party a Roccella. Ogni calabrese si è sentito fiero di essere tale.

Jovanotti e Brunori Sas, cantautore calabrese tra i più apprezzati degli ultimi anni in Italia, hanno deciso così di omaggiare non solo Gaetano ma tutta la Calabria. I 30 mila di Roccella hanno cosi potuto cantare a squarciagola “Ma il cielo è sempre più blu” , brano che non conosce limiti spazio temporali e risulta ancora oggi attualissimo.

