Al ‘Cilea’ lo spettacolo della M.A.D. Incasso devoluto all’Hospice

“Tra l’ attesa e il compimento, in mezzo…c’è TUTTO il resto”. Questo lo slogan ad effetto scelto dal “Centro Studi M. A. D. (Music Art & Dance)” per presentare lo spettacolo evento che si terrà domani sera al Cilea. Due ore di coreografia, spazio per tutti i generi di ballo, dalla classica alla contemporanea, Hip-Pop, urbana e moderna.

Quello di domani sarà il sesto appuntamento annuale per il centro Mad, prevedibile la soddisfazione degli organizzatori: ‘Il teatro domani sarà pieno, l’incasso devoluto ad Hospice ed è questo l’aspetto che ci teniamo a sottolineare con particolare piacere’ dichiara Marco Rizzi (direttore del centro Mad assieme ad Alessia Pizzichemi) ai microfoni di City Now.

Ospite di rilievo, non l’unico previsto, il talentuoso ballerino/coreografo inglese JAMES PETT: ‘Proviene dalla compagnia di danza contemporanea di Wayne McGregor, si tratta di uno dei più innovativi e visionari coreografi al mondo’, assicura Rizzi.

Curato con ammirevole dedizione l’aspetto legato alla beneficenza. Non soltanto l’incasso della serata verrà devoluto ad Hospice, previste infatti una serie di partnership di livello nazionale: ‘Con enorme soddisfazione possiamo dire di aver stretto un accordo con l’azienda tessile Cruciani. Dal 30 giugno al 2 luglio, 1 euro per ogni braccialetto venduto andrà all’Hospice. Ringraziamo per la disponibilità e la sensibilità –prosegue Rizzi- anche Gabetti e la Viola Basket’.

Sempre domani, all’Arena dello Stretto, si terranno le finali di ‘Tra sogno e realtà’, talent targato Mediaset. Anche in questo caso prevista una campagna di sensibilizzazione a favore di Hospice, attraverso però la donazione del 5×1000.

Musica e danza, ospiti internazionali e attività benefica nei confronti di una struttura essenziale per Reggio Calabria come Hospice. Ci sono i presupposti ideali per non far mancare la propria partecipazione: ‘Siamo felici della risposta del pubblico, domani speriamo e crediamo loro di offrire loro uno spettacolo gradevole. I sacrifici –evidenzia Rizzi- sono stati notevoli, abbiamo creato e promosso questo evento esclusivamente con le nostre forze e quelle dei nostri partner. Crediamo fortemente nella charity, aiutare strutture come l’Hospice per noi del Mad è fondamentale’.