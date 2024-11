Made in Carcere. Manufatto di valori.’ Innovazione + Buon Senso = Buon uso del mondo.

di Fabiana Tripodi – Il marchio ‘made in carcere’ nasce nel 2007, grazie a Luciana Delle Donne, che ha fondato una cooperativa sociale che permette a 20 detenute di essere coinvolte in attività lavorative a tutti gli effetti.Si parla di un vero e proprio reinserimento nella società lavorativa e civile per queste donne alle quali si cerca di dare una seconda opportunità di vita. Sono stati allestiti diversi laboratori all’interno delle case circondariali , dove le detenute, per sei ore al giorno diventano sarte e vengono regolarmente retribuite.Inoltre i materiali e i tessuti utilizzati, esclusivamente di “scarto”, danno anche un messaggio positivo per quanto riguarda il recupero e il riciclo a favore dell’ambiente.Questi progetti a sfondo sociale contribuiscono enormemente a migliorare la vita di molte persone e allo stesso tempo fanno girare l’economia.Ci auguriamo quindi che questa iniziativa (come altre che si propongono gli stessi obiettivi ) possano essere estese ad un numero sempre più ampio di istituti penitenziari.Visitate il sito http://www.madeincarcere.it/ per maggiori informazioni.VISITA ADESSO IL BLOG DI FABIANA TRIPODI: www.mode0n.blogspot.it