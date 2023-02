Caso Majorino, Ronzulli (FI): 'Lombardia grande grazie ai calabresi'

“Il signor Majorino, nel suo delirio propagandistico, discrimina una regione intera e svela il vero volto della sinistra: sostiene di essere contro l’autonomia differenziata, ma in realtà è il primo ad offendere quelle zone del Paese che più di altre meritano di ottenere slancio, occasioni e risorse, proprio grazie al provvedimento del centrodestra”.

Così, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, in replica alle parole di Majorino, che ha sostenuto come “la Regione Lombardia non fosse la Calabria”.